Vor allem in Zentrumsnähe hat sich in der Pressbaumer Gastronomie einiges getan. Das Café Corso hat vor zwei Jahren im Haus des ehemaligen Pressbaumerhof eröffnet. Die Pizzeria New York hat ebenfalls zuerst mit einem Lieferservice eröffnet, nun kann man auch im Lokal essen.

Herta‘s Café hat vergangenen Jahr nach 14 Jahren Betriebszeit für immer geschlossen. Mittlerweile wurde das Geschäftslokal auch wieder neu übernommen. „Es kommt vermutlich ein Eisgeschäft hinein“, sagt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

Das Gastronomieangebot wird in Pressbaum um noch ein Lokal erweitert. Die Gelateria Mondi öffnet im Haus Klaghofer, der ehemaligen Bank Austria, ihr drittes Lokal innerhalb von nur wenigen Kilometern. Nach einer Filiale im Auhof-Center und in Purkersdorf, eröffnet Anfang März nun auch eine in der Stadtgemeinde Pressbaum.