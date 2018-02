Flotte Sohle bei bester Stimmung.

Die Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel ließ es am Faschingssamstag im Stadtsaal Pressbaum bei ihrem traditionellen Ball so richtig krachen. Für die richtige Musik zum über die Tanzfläche Schweben sorgte die in bewährter Manier die Gruppe Highlife.

In der Bar unterhielt DJ Thunderhunt mit flotten Rythmen. Kommandant Christopher Kerschbaum konnte unter anderem Vizebürgermeisterin Irene Wallner-Hofhansl und Bürgermeisterin Claudia Bock aus Wolfsgraben als Ehrengäste begrüßen.