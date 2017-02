Angekündigt wurde die Gründung einer Kleinregion bereits letzten Sommer. Fünf von sechs Gemeinden haben dem Projekt bisher zugestimmt, in Pressbaum wird erst bei der nächsten Gemeinderatssitzung entschieden. „Kleinregionen sind an sich eine gute Sache, ich möchte dem Gemeinderat in der Frage aber nicht vorgreifen“, erklärt Pressbaums Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

Die Kleinregion soll mit Mauerbach, Gablitz, Tullnerbach, Pressbaum, Wolfsgraben und Purkersdorf sechs Gemeinden umfassen. Sollte der Gemeinderat allerdings gegen das Vorhaben stimmen, wird das Projekt auch ohne Pressbaum umgesetzt. Daniel Brüll, Berater bei der NÖ.Regional.GmbH, erklärt das weitere Vorgehen: „Im März wird es eine Sitzung geben, es muss ein Verein gegründet und eine Strategie beschlossen werden.“ Der endgültige Name der Kleinregion steht noch nicht fest, der Bezug zum Wienerwald soll jedenfalls deutlich werden.

Sollte sich die Pressbaumer Entscheidung verzögern, ist es laut Brüll auch denkbar, dass die Stadt später in die Kleinregion zusteige. Der Informationsfluss der Gemeinden und die Vernetzung mit anderen Akteuren wie dem Wienerwald Tourismus oder der Wirtschaftskammer sollen im Vordergrund stehen. Auch die gemeinsame Umsetzung von regionalen Projekten und die Sicherstellung von entsprechenden Fördergeldern werden durch das Gründen der Kleinregion einfacher.