Zu einer Fahrzeugbergung wurde die Feuerwehr Rekawinkel in der Vorwoche gerufen – an sich eine Routineaufgabe für die Mannschaft. Der Unfall auf der B 44, auf Höhe Orchideen Oase, brachte bei der Unfallaufnahme aber einige traurige Details ans Licht: Eine Pressbaumerin (26) war in der Nacht auf Dienstag mit ihrem Wagen in Rekawinkel unterwegs, kam von der Straße ab und landete im Graben. Ihr Beagle, der hinten im Wagen mitgefahren war, krachte bei dem Unfall durch die Heckscheibe und landete auf der Straße. Das dürfte zu viel für den Vierbeiner gewesen sein, er überlebte den Unfall nicht. Die Lenkerin blieb unverletzt.

Hund überlebte den Unfall nicht

Die Feuerwehr Rekawinkel kümmerte sich um die Bergung des Wagens, die Exekutive übernahm die Unfallaufnahme. Dabei stellte sich heraus, dass die Lenkerin stark alkoholisiert war. Ihren Führerschein ist sie nun für einige Zeit los, sie hatte über 0,8 Promille.

Die Polizei appelliert an die Hundebesitzer, ihre Tiere ordnungsgemäß im Fahrzeug zu verwahren, wenn diese mitfahren. „Auch die Sicherung von Tieren ist sehr wichtig und wird leider oft vernachlässigt, was schlimme Folgen haben kann“, weiß ein Polizist. Dies habe sich leider auch bei diesem Unfall gezeigt.

Einen Appell richtet auch die Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel an die Autofahrer, denn innerhalb weniger Monate kam es zwischen der Unterführung und dem Bahnhof Rekawinkel bereits zu mehreren Unfällen: „Wir empfehlen, in diesem Abschnitt die Geschwindigkeit zu reduzieren und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit“, heißt es von der Feuerwehr. Auch bei der Behörde sei die Unfallhäufung bereits bekannt, weiß ein Polizist. Deshalb sollen Maßnahmen gesetzt werden und etwa der Asphalt in der Kurve aufgefräst werden.