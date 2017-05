Nicht immer ist der Anlass freudig, wenn es heißt, dass ein Gastronomiebetrieb zumacht. Beim Dienstschluss von Herta Zahnt gemeinsam mit Helmut Scherbaum ist das aber anders. Die beiden schließen das Kultcafe „Hertas Kaffeehaus“ wegen des Eintritts in die Pension. Dennoch hinterlässt die Schließung eine große Lücke in Pressbaum.

Im März 2003 startete das Kaffeehaus mit einem engagierten Team und einer neuen Idee: Ein Kulturfrühstück am Sonntag Vormittag in gemütlicher Atmosphäre. Viele Küstler der Region ließen sich das nicht entgehen und so trugen unter anderem Else Ludwig, Frank Hoffmann, Gandalf, Wolfgang Ambros, Wilfried, Joni Madden oder George Dimou dazu bei, dass das Cafe bald einen guten Ruf übver die Stadtgrenzen hinaus genoss.

Köstliche Schmankerl aus der Küche und volles Engagement der Betreiber und MItarbeiter rundeten das Erfolgsrezept ab. „Nach vielen arbeitsreichen Jahren ist nun schweren Herzens die Entscheidung gefallen in Pension zu gehen“, blicken Zahnt und Scherbaum mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück.