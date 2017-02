Der Klein-Transporter war in Fahrtrichtung St. Pölten unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, auf eine Böschung auffuhr und sich dort mehrfach überschlug. Durch die hohe Geschwindigkeit legte das Fahrzeug so noch mehrere dutzend Meter zurück und knickte dabei Bäume um, bis es schließlich am Waldrand von mehreren Bäumen entgültig aufgehalten wurde.

Der Transporter blieb mit massiven Schäden schräg in den Bäumen hängen, ein Reifen war bereits davor ausgerissen worden und lag weit entfernt vom Fahrzeug.

Die Rettungsteams des ASBÖ und des Roten Kreuz Purkersdorf eilten zur Unfallstelle und versorgten den verletzten Fahrer. Die Florianis der FF Pressbaum hoben das Fahrzeug mittels Kran des schweren Rüstfahrzeugs an, entfernten es von der Unfallstelle und stellten es an geeigneter Stelle für den Abschleppdienst bereit.