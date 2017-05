Noch in diesem Monat soll ein Pagro-Diskonter in die ehemaligen Räumlichkeiten des Zielpunkts auf der Hauptstraße in Pressbaum einziehen. In Zukunft wird dieses Geschäft den Kunden in Pressbaum mehr als 10.000 Artikel anbieten. Mit diesem Angebot kann ein lokaler Anbieter nur schwer mithalten, dafür überzeugen sie ihre Kunden mit persönlicher Betreuung und Beratung.

„Pagro Diskont sieht die neue Filiale als positiven Impuls für Pressbaum, der zur Belebung der Stadtgemeinde beiträgt. Mit dem Standort an der Hauptstraße wird die Attraktivität von Pressbaum als Einkaufsort insgesamt gesteigert“, heißt es seitens des Anbieters.

Kleine Händler sorgen sich um ihre Existenz

Da von Pagro Diskont auch das Einzugsgebiet rund um den Wienerwald erschlossen wird, sei eine generelle Steigerung der Kundenfrequenz zu erwarten.

Der geplante Neueinzug des Pagro Diskont löst jedoch nicht bei jedem Pressbaumer Begeisterung aus – vor allem kleinere Läden wie die „Buchprinzessin NiNa“ befürchten durch die Filiale massive Umsatzeinbrüche.

Bei der „Buchprinzessin NiNa“ handelt es sich um eine lokale Buchhandlung, die neben Büchern auch Schreibwaren anbietet – der Handel bezog erstmals im Frühling 2012 ein Geschäftslokal in Pressbaum und stellt somit seit mehr als fünf Jahren einen belebenden Bestandteil der Einkaufslandschaft des Ortes dar.

Einen Namen machte sich die „Buchprinzessin NiNa“ nicht nur durch ihr großes Angebot an Büchern, sondern gleichermaßen wegen der entspannten, familiären Atmosphäre.

Geschäftsführerin Nina Breitenlacher sieht den Pagro Diskont durch sein Warenangebot sowie die räumliche Nähe als direkte Konkurrenz für ihren Handel an. „Mit den Preisen können wir nicht ganz mithalten. Allerdings werden wir uns weiterhin große Mühe geben, unsere Kunden bestens zu betreuen“, äußert sich Breitenlacher zur geplanten Eröffnung des Diskonters.