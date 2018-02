Für jede Vorliebe die passende Veranstaltung - so lässt sich das Programm der bevorstehenden Auftritte beschreiben.

Die Fans von etwas verträumterer, alternativer Musik sind am Freitag, dem 16. März, ab 20 Uhr auf der vereinsMAYERbühne an der richtigen Adresse. Hier findet anlässlich des St. Patrick‘s Days der Auftritt der Musikgruppe Ciunas statt. Hierbei handelt es sich um eine Formation rund um den gebürtigen Pressbaumer Peter Aschenbrenner, die sich voll und ganz dem Irish Folk verschrieben hat. Beim Speisen traditioneller irischer Gerichte wie dem berühmten Irish Stew können Gäste somit den sanften Klängen der Band lauschen und sich ganz wie auf der grünen Insel fühlen.

Karten können im Vorverkauf um 20 Euro und bei der Abendkassa um 23 Euro erworben werden. Reservierungen sind unter 0664 547 74 64 möglich.

Musikgenuss im Cafe Corso

Auch der Salon Corso steht im März ganz im Zeichen der Musik. Am Freitag, dem 2. März, tritt ab 20 Uhr hier das Ensemble Zeitgeist mit seiner Show „Father & Son“ auf. Das Ensemble hat sich ganz dem gemeinsamen Musizieren und damit der Kammermusik verschrieben. Dabei versucht die Gruppe stets neue Elemente in ihren Stil mit einzuarbeiten. Ihre musikalischen Erkenntnisse will die Formation im Salon Corso mit dem Publikum teilen.

Am Freitag, dem 16 März sorgt ab 20 Uhr hingegen das Aeon Quartett mit seinem Programm „Fantastische Fuge“ für Unterhaltung. Den talentierten Musikern geht es in erster Linie um die Verbreitung ihres vielfältigen Streicherrepertoires. Dabei interpretiert die Gruppe Stücke, die von der Klassik bis hin zur Frühromantik reichen. Kennzeichnend für das Quartett ist der sanfte und doch sehr direkte Klang der Saiten. Dies verleiht den Stücken der Gruppierung eine einzigartige Note.

Karten für beide Veranstaltungen können zu 16 Euro im Vorverkauf und zu 19 Euro an der Abendkassa erstanden werden. Tischreservierungen sind jeweils unter 02233 21280 möglich.