Viele Jahre diente Großram als Raststation für Erholung suchende Auto- und Lastwagenfahrer, seit der Eröffnung der Raststätte beim Knoten Steinhäusl gehört sie der Vergangenheit an. Vor rund vier Jahren wurde sie abgerissen. Seither dient die Fläche als Parkplatz. In der Nacht auf Sonntag ging es aber etwas lauter zu.

„Schon am Abend habe ich vom Südwesten aus dumpfe Bässe gehört“, erinnert sich ein Rekawinkler, der anfangs dachte, dass Nachbarn eine Party feierten oder irgendwo in der Nähe geprobt werde. Als in den frühen Morgenstunden die Bässe noch immer zu hören waren, begab er sich mit seinem Hund auf die Suche.

Zeitgleich informierte er die Exekutive über seine Wahrnehmung. „Wir wollten nur die Anlage testen“, zeigten sich die Nachtschwärmer mit eher schlechten Ausreden reumütig.

