Die Schäden der Unwetter von Anfang Mai sind in der Stadt noch immer sichtbar. Am schlimmsten hat es Pressbaum getroffen, genauer die Pfalzau. Einsatzkräfte aus dem gesamten Abschnitt waren im Dauereinsatz. Die Feuerwehr Pressbaum hatte in kurzer Zeit über 40 Einsatzmeldungen zu verbuchen. Noch am nächsten Tag waren die Mitglieder mit zahlreichen Auspumparbeiten beschäftigt.

Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner ist daher noch immer unterwegs, um Schäden zu begutachten. „Es gibt 40 bis 50 Schadensmeldungen“, berichtet Schmidl-Haberleitner. Bei einem Wildbach gibt es in der Kaiserbrunn Überschwemmungen. Teilweise wurden Sachen in den Bach gespült. Nun geht es darum, für die Zukunft vorzusorgen, um Schäden nach Unwettern dieser Art geringer zu halten.

„Wir sind immer noch vor Ort in der Kaiserbrunn und versuchen zu erörtern, wie Schäden dieses Ausmaßes in Zukunft verhindert oder wenigstens eingedämmt werden können“, so Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.