Bei der letzten Gemeinderatssitzung berichtete der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pressbaum, Alexander Knapp, gleichzeitig Gemeinderat (NEOS), über die prekären Zustände des Feuerwehrhauses an der Hauptstraße 70. Ein neues, modernes Gebäude soll künftig Abhilfe schaffen.

In der kommenden Gemeinderatssitzung, am Montag, soll ein Grundsatzbeschluss gefasst werden, wonach ein 4.258 m² großes Grundstück in der Dürrwienstraße von den Österreichischen Bundesforsten gekauft und in Gemeindebesitz übergehen soll. Der Vertrag wurde lange verhandelt, in der kommenden Gemeinderatssitzung wird ein entsprechender Beschluss gefasst, die Bundesforste entscheiden dann planmäßig am

8. März.

Kauf soll Anfang März fixiert werden

„Eigentlich ist das dann nur noch Formalität, aber ich hab’ schon viel erlebt, deshalb bin ich vorsichtig“, meint Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner, der aber grundsätzlich davon ausgeht, dass dem Kauf nichts mehr im Weg steht.

Auf dem neuen Gelände soll ein insgesamt 1.550m² großes Feuerwehrhaus gebaut werden, das auf dem neuesten technischen Stand ist und neben Waschbox und Schlauchturm auch ausreihend Platz für alle Fahrzeuge bieten wird. Da viele Einsätze auf der Autobahn passieren, war gerade im Winter das Salz ein Problem für die Fahrzeuge. Eine Waschstraße, die Teil des Geländes wird, soll hier Abhilfe schaffen und die Geräte vor schnellem Verschleiß schützen.

Kommandant Knapp sieht dem Projekt bereits mit Freude entgegen: „Der Neubau ist unbedingt notwendig, das alte Haus ist nicht mehr zeitgemäß und erfüllt die Anforderungen nicht.“ Vorausgesetzt die Bundesforste stimmen dem Kauf zu, kann es ab März in die Detailplanung gehen. Was mit dem alten Gebäude passieren soll, steht noch nicht fest.