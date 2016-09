Bei der Gemeinderatssitzung äußerte Kulturstadtrat Wolfgang Kalchhauser (WIR) Bedenken, dass Exponate des Heimatmuseums verschwunden sein könnten. Schließlich sind diese Gemeindeeigentum. „Ich habe vor ungefähr zehn Jahren Fotos von den Exponaten gemacht. Erst kürzlich habe ich wieder nachgesehen und festgestellt, dass einige der Artefakte nicht mehr an ihrem Platz sind“, so Kalchhauser.

Aus diesem Grund stellte er den Antrag auf Entsendung des Kulturstadtrates in den Museumsverein. Außerdem gibt er an: „Nach Durchsicht der vorliegenden Museums-Statuten ergibt sich, dass der Bürgermeister beziehungsweise der Kulturreferent dem Museums-Vorstand angehörig sein soll.“

Gemeinderätin Verena Nekham (FPÖ) versichert, dass keines der Artefakte verschwunden ist, sondern sich lediglich an einem anderen Ort befindet: „Es befindet sich alles im Archiv. Ich habe persönlich mit Gabi Kraus (Kustodin, Anm.) einige Dinge umgeräumt. Es ist noch alles da, lediglich nicht am selben Platz wie vorher.“

Derzeit wird an einer Inventarliste gearbeitet. „Die Vorgänger im Verein versuchten mehrere Male eine Inventarliste anzulegen. Sie kamen aber meistens nie über die dritte Seite hinaus“, berichtet Nekham. Außerdem wurde gerade ein Kurs absolviert, wie man richtig eine Inventarliste erstellt. Zudem bekommt das Heimatmuseum eine Software für Museen vom Joanneum Graz.

Keine Pressbaumer Sommerspiele

Bereits vom Ausschuss abgelehnt wurde die Abhaltung der Pressbaumer Sommerspiele. Im Sacré Coeur wäre zwischen Mitte Juli und Ende August bei 18 Vorstellungen ein Theaterstück aufgeführt worden. Der Veranstalter hätte Erfahrung an der Wiener Staatsoper und es gäbe einen Budgetplan. Franz Alexander Langer (SPÖ), der selbst Erfahrung mit Festspielen hat, zweifelte an dem Projekt: „Ich habe mir die Budgetaufteilung angesehen und halte sie für sehr unrealistisch. Ich bin dafür, dass es mehr Kulturveranstaltungen gibt, aber diese ist so nicht machbar.“

Markus Naber (ÖVP) berichtet, dass es eine Anhörung mit den Betreibern gab. Dabei wurde von Einnahmen von bis zu 120.000 Euro gesprochen, aber auch von bis zu 80.000 Euro Verlust. „Aber nur wenn alles gut geht“, erzählt Naber über den Inhalt der Anhörung. „Es ist aber zu bezweifeln, dass jede Vorstellung ausverkauft sein wird“, sagt Naber abschließend.