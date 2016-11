Ein Ära geht in Pressbaum zu Ende. Peter Samec tritt nach 26 Jahren aus seinen politischen Funktionen zurück. Alles begann am 19. Jänner 1990 als zu einer Podiumsdiskusion zum Thema „Unsere bedrohte Umwelt“ geladen wurde.

„Die Politik ist da sehr nervös geworden, deshalb war der Veranstaltungsort brechend voll“, erinnert sich Peter Samec. Sein politisches Engagement geht schon weit zurück. „Als ich meine Ausbildung zum Lehrer an der ,Pädag‘ gemacht habe war ich in der Studentenvertretung bei einer alternativen Liste, die auf Anhieb die absolute Mehrheit geschafft hat“, sagt Samec.

Zwischenstation im Amazonas

Doch eine politische Funktion in Pressbaum war noch in weiter Ferne, denn der gelernte Biologe machte noch eine Zwischenstation im Amazonas. „Es war sehr interessant zu sehen, wie vor Ort die Zerstörung des Regenwaldes voranschreitet und wie sich diese globalen Probleme auch auf uns auswirken“, so Samec. Ein Jahr später kehrte er nach Pressbaum zurück und wurde sesshaft.

Doch der Weg führte ihn nun gemeinsam mit Frau und neugeborenem Sohn wieder nach Südamerika. „Meine Frau war Risikogruppe eins, nachdem Tschernobyl in die Luft geflogen ist“, erzählt Samec. Ein Forschungsprojekt führte die Familie Samec zusätzlich noch nach Ecuador.

Nach der Rückkehr folgte der Eintritt in die Politik. „Am Anfang waren wir wie Außerirdische im Gemeinderat und wurden in nichts eingebunden“, erinnert sich Samec.

Damals kandidierte die Gruppe unter dem Namen „Umweltforum“. Ab dem Jahr 2000 wurde beschlossen als Ortsgruppe der Grünen zu fungieren. Umweltthemen waren von Anfang an besonders wichtig. „Zu Beginn unseres Engagements war die Ozonschicht ein wichtiges Thema“, so Samec. Die Grünen konzentrieren sich auch auf Sozialthemen.

In 26 Jahren viel erreicht

Besonders beliebt war immer das Kinderfest, das es leider nicht mehr gibt. „Das Wetter hat sehr oft nicht mitgespielt. Die Organisation ist jedoch ein großer Aufwand“, sagt Samec.

Seine Zeit als Vizebürgermeister von 2005 bis 2010 bezeichnet er als besonders spannend. „Die Zeit unter der SPÖ-Führung war eine reine Katastrophe“, gibt Samec an. Zeitweise musste bei jeder Gemeinderatssitzung ein Jurist anwesend sein, der ein Signal gab, wenn etwas nicht gepasst hat.

Peter Samec zieht ein erfolgreiches Resümee aus 26 Jahren Politik. „Ich glaube, dass wir viel erreicht haben in Sachen Information und viel in den Köpfen der weitergebracht haben“.