Das Wiental Antiquariat sprüht nur so vor Geschichte. Da passte die Präsentation rund des Historikers Dieter Halama um Fotografien und Gemälden zur Zeit der Habsburger zwischen 1740 und 1918 perfekt in dieses Ambiente. Den Mittelpunkt des Abends stellte zweifelsohne das neue Buch „Portraits der Habsburger von Theodor Mayerhofer“ dar. In diesem geben Halama gemeinsam mit Herbert Ascherbauer einen Überblick über das Leben und die Eigenheiten des Adels.

„Die Idee zum Thema hatte mein Freund und Kollege Herbert Aschauerbauer, der gleichzeitig Verleger des Titels ist“, erklärt Halama. Tatsächlich handelt es sich um den ersten Band, in dem alle bildlichen Darstellungen Theodor Mayerhofers der Kaiserfamilie zwischen 1882 und 1903 gesammelt sind.

Eine langjährige Leidenschaft

„Portraits der Habsburger von Theodor Mayerhofer“ ist nicht das erste Buch aus der Hand Halamas, das sich der Monarchie widmet. Der studierte Geschichtsexperte brachte bereits mehrere Bücher zu den Habsburgern heraus.

Schuld daran ist sein Interesse an der Kaiserzeit, das bereits in seiner Kindheit seinen Ursprung hatte. „Meine Faszination für die Donaumonarchie wurde durch meinen Großvater geweckt, als dieser mir von einem Auftritt Kaiser Franz Josefs auf der Mariahilfer Straße in Wien erzählte“, erinnert sich Halama. Neben den Geschehnissen rund um die Kaiserzeit, widmet sich Halama auch der Vergangenheit des Wientals.