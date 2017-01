So hatte sich das eine hochschwangere Pressbaumerin in der Vorwoche nicht vorgestellt: Doch der Nachwuchs wollte einfach so schnell wie möglich von ihr in die Arme geschlossen werden. Das sorgte aber für einige Hektik, nicht nur bei der Mutter, sondern auch bei den beiden freiwilligen Notfallsanitätern des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz, Josef Hutter und Benedikt Wöhrer.

„Das Krankenhaus war bereits in Sichtweite, als ich die ersten Schreie des Babys vernahm“, schildert Einsatzfahrer Wöhrer die Situation.

