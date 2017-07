Nach dem Abschluss der vierten Klasse AHS oder NMS stehen viele Schüler und Eltern vor einer wichtigen Entscheidung: In eine Berufsbildende Höhere Schule wechseln? In die AHS-Oberstufe? Oder doch eine Lehre beginnen? Um bei dieser wichtigen Entscheidung zu helfen, wurde an der BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) Sacré Coeur vor nunmehr fünf Jahren die „Übergangsstufe“ gegründet.

Dieser Schulversuch bietet intensive Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, um die Schüler gezielt auf die weitere Schullaufbahn vorzubereiten und Einblicke in die Oberstufe zu ermöglichen. Zusätzlich werden berufspraktische Tage angeboten, an denen die Schülerinnen und Schüler mögliche Lehrstellen erkunden und mögliche künftige Berufskarrieren kennenlernen können.

Die exklusive Lage der Schule mitten im schönen Wienerwald ermöglicht auch abwechslungsreichen Unterricht in den musikalisch-kreativen Unterrichtsfächern wie Bildnerische Erziehung, Bewegung und Sport oder Musik. Nach diesem Jahr in der Übergangsstufe fällt es Schülern oft leichter, eine gute Entscheidung über die weitere Ausbildung zu treffen. Schüler, die noch nicht wissen, wie es im September weitergehen soll, können sich beim Sacré Coeur melden und für das Übergangsjahr anmelden.