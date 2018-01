Eine traurige Wende nahm ein Prozess am Landesgericht in St. Pölten. Bereits zum zweiten Mal saß ein Pressbaumer dort wegen unerlaubten Umgangs und Handels mit Suchtgift vor dem Richter. Er soll Cannabis angebaut und verkauft haben. Anfang Dezember wurde die Verhandlung vertagt. Ein Zeuge sollte noch aussagen. Jener will einen Teil der Drogen des Angeklagten der Polizei übergeben haben. Damals befand sich der Mann im Krankenhaus, mittlerweile ist er verstorben. Bei der zweiten Verhandlung konnte nur das Protokoll der polizeilichen Vernehmung verlesen werden.

18 Cannabis-Pflanzen nur für den Eigengebrauch angebaut

Darin heißt es, dass der Zeuge mit Drogen nichts zu tun haben wollte, der Angeklagte hätte vor ihm einen Joint geraucht und ihm Drogen gegeben. Der Zeuge habe sie der Polizei übergeben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwüfe: „Ich habe ihm kein Gras gegeben.“ Ansonsten zeigt er sich geständig und bleibt bei der Aussage der ersten Verhandlung: Er habe die 18 Cannabis-Pflanzen nur für den Eigengebrauch angebaut; weil er Probleme hatte. Mittlerweile soll sich das geändert haben: „Ich rauche nichts mehr“, beteuert der Angeklagte.

Verurteilt wird er wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgift zu 15 Monaten Haft, elf davon bedingt. Vom Handel wird er freigesprochen. „Die Aussage des Zeugen lässt Fragen offen“, begründete der Richter.