Pressbaum , Tullnerbach

Der kälteste Jänner seit fünf Jahren verabschiedete sich vergangene Woche noch einmal mit schneebedeckten Fahrbahnen. Das eingespielte Team aus Gemeindearbeitern und privaten Schneeräumdiensten konnte die Fahrbahnen aber rasch wieder säubern. Unstimmigkeiten gab es lediglich an der Gemeindegrenze zu Tullnerbach.

Wolfgang Kalchhauser (WIR) hat dem Tullnerbacher Bürgermeister Johann Novomestsky deshalb eine Stellungnahme zukommen lassen: „Wir haben den Gehweg neben der Bahn bis zur Weidlingbachstraße geräumt, danach ist leider bis zum Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum nicht mehr gestreut.“ Betroffen war damit der Weg zum Bahnhofsparkplatz, wo auch viele Schulkinder unterwegs sind. Novomestsky erklärt auf NÖN-Nachfrage: „Soweit ich informiert bin, wird dieser Weg schon seit Jahren vom Maschinenring betreut.“ Die Gemeinde Tullnerbach sei daher nicht zuständig, sollten allerdings weiter Probleme bei der Räumung auftauchen, werde er noch einmal genauer nachfragen.

„Wir hatten heuer keine Beschwerden, die Zusammenarbeit hat gut funktioniert.“

Abgesehen davon lobt Kalchhauser die Arbeit im Gemeindegebiet: „Ich muss wirklich sagen, das war tadellos, da muss man dem Wirtschaftshof gratulieren.“ Bürgermeister Schmidl-Haberleitner bestätigt den reibungslosen Ablauf: „Wir hatten heuer keine Beschwerden, die Zusammenarbeit hat gut funktioniert.“ Wegen ihrer Größe ist die Gemeinde Pressbaum für die Schneeräumarbeiten in fünf Gebiete unterteilt, die heuer über ein Losverfahren an insgesamt vier private Firmen vergeben wurden. Der Rest wird von den Gemeindearbeitern bewirtschaftet.

„Der Markt ist in dem Bereich nicht so groß, deshalb sind es oft dieselben Firmen“, führt Schmidl-Haberleitner weiter aus. Leopold Gundacker, Direktor des Wirtschaftshofes dazu: „Bei uns funktioniert immer alles gut - anders würde ich es ja gar nicht zulassen“, ergänzt er mit einem Augenzwinkern. Gundacker ist für die Verteilung der Gebiete an die Privatfirmen zuständig, die Räumarbeiten passieren dann selbstständig. Aktuelle Wetterdaten stellt die Gemeinde den Unternehmen zur Verfügung. Die Aufträge werden dabei jeweils für mehrere Jahre an die Firmen vergeben, damit ist die Gemeinde gegen Schnee und Glatteis gerüstet.