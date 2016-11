Schüler, Lehrer, Bürgermeister und Direktorin zeigten was das Purkersdorfer Gym so alles zu bieten hat. Die Münder der Besucher standen weit offen

Alles was in Niederösterreich schulisch Rang und Namen hat, fand sich am Freitag in Purkersdorf ein, um 20 Jahre Gymnasium in Purkersdorf und da im Speziellen die „Eltern des Schulprojektes„ Direktorin Irene Ille und Bürgermeister Karl Schlögl. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid fand den Weg ebenso nach Purkersdorf wie der Präsident des Landesschulrats Johann Heuras.

Mit einem gewaltigen Ankick am neuen Sportplatz eröffnete die Bildungsministerin die neue Schule, danach ging es in die Sporthalle zum großen Festakt. Dort wurde von den Lehrern und Schülern ein Programm geboten, dass den Festgästen nur so die Ohren wackelten.

20 Menschen brachten ihre Gedanken zu 20 Jahrer BG/BRG Purkersdorf in 30 Sekunden vor. Danach folgten die Reden der Promis. Den Abschluss bildete ein gemeinsam gesungenes Lied und eine Chemie-Feuershow. Das BG/BRG Purkersdorf zeigte was es kan und man darf auf die nächsten Jahre gespannt sein. Die NÖN gratuliert herzlich zu diesem Jubiläum. Anbei eine Fotogalerie zum Festakt.