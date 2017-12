Na, da war wieder etwas los im Nikodemus. Dieses Mal stand der große Licht ins Dunkel-Nighttour-Charity Abend auf dem Programm.

Doskozil und Schlögl am Herd

Zum 17. Mal luden Hausherr Niki Neunteufel mit seiner Brigitte und Alex Löschnak in das Kultlokal und dem Aufruf folgte wieder ein gewaltiger Auflauf an Prominenz, die sich nicht nur in den Dienst der guten Sache stellten, sondern auch für beste Unterhaltung sorgten.

Fußball-Legenden servierten Cocktails

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und Bürgermeister Karl Schlögl waren gemeinsam mit Starkonditor Herwig Gasser fleißig am Herd in der Küche tätig. Die Fussball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog waren für die Cocktails zuständig.

Der langjährige Oberkellner „Seyffenstein“ Rudi Roubinek überwachte die flinken ORF-Ladys Susanne Höggerl (ZIB 1) und Verena Scheitz sowie Ex-Radrennprofi Gerhard Zadrobilek im Service.

Beste musikalische Unterhaltung

Ehrensache dass das musikalische Unterhaltungsprogramm im Nikodemus eine ganz besondere Rolle spielt: Entertainer Gregor Glanz sorgte gemeinsam mit Rock’n Roller Andy Lee Lang und den OPUS-Legenden Herwig Rüdisser und Ewald Pfleger für prickelnde Stimmung beim spendenwilligen Publikum.

Höhepunkt des Abends war eine gemeinsame Session der Künstler, die dann natürlich mit „Life is live“ ihren Höhepunkt fand. Ex-Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, die gemeinsam mit Roubinek an diesem Abend auch noch ihren Geburtstag feierte, sang genauso begeistert mit wie ihre Kollegin Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky. Konditor Herwig Gasser hatte danach bei der kleinen After Show Party im Backstage-Bereich natürlich auch zwei Torten vorbereitet.

Hohe Spendensumme und Motorrad

Die Schirmherrin der „Seitenblicke Night tour“ Inge Klingohr durfte sich gemeinsam mit Licht ins Dunkel Chefin Eva Radinger nicht nur über einen dicken Scheck über exakt 33.33 Euro freuen, sondern bekam vom Wiener Zweirad-Händler Josef Faber sogar noch ein Piaggio-MP 3 Motorrad im Wert von 11.000 Euro zur Versteigerung bei der Abschluss-Gala der Nighttour im Jänner überreicht.