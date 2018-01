Vorhang auf, hieß es im Pfarrsaal für die Sänger im Alter von acht bis 14 Jahren, die von Caroline Vasicek unterrichtet werden. Vasicek: „Mir war es wichtig ihnen eine Auftrittsmöglichkeit zu geben, damit sie Erlerntes auf der Bühne vor Publikum präsentieren können.“ Auch der Umgang mit den verschiedenen Mikrofonen und dem Bühnenlicht konnte probiert und geübt werden.

Mit beeindruckenden Stimmen und speziell auf die Kinder abgestimmten szenischen Darstellungen, präsentierten die jungen Künstler ein breites Repertoire, das von Liedern aus Vasiceks „Ich träum von einer Kinderwelt“, über Filmmusik, Popsongs bis hin zu Musicalliedern reichte.

Gespickt von einer Portion Lampenfieber stand der Spaß bei der Präsentation aber im Vordergrund. „Das Wichtigste ist, dass die Kinder den Moment auf der Bühne genießen und Freude am Singen haben. Sie machen das so toll und mit großer Begeisterung“, so Vasicek, die auch ihrem Team um Hannes Peschta, Boris Pfeifer und Jürgen Lentsch dankte.