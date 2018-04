Die Beamten und Suchmittelspürhund "Hunter" durchsuchten am 8. März 2018 ein Haus im Gemeindegebiet von Mauerbach. Dabei konnten 132 Stück Cannabispflanzen, die offenbar kurz vor der Ernte standen, vorgefunden und sichergestellt werden.

Der Beschuldigte gab bei seiner Einvernahme an, dass er die Plantage bereits zweimal abgeerntet habe und die ca. 6000 Gramm Cannabiskraut mit einem Straßenverkaufswert von rund 60.000,- Euro an einem Mann in Wien zum Verkauf weitergegeben habe.

Aufgrund der Ermittlungen konnte ein in Wien aufhältiger, 29-jähriger deutscher Staatsbürger ausgeforscht werden. Dieser wurde am 9. März 2018 in 1230 Wien festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Aufenthaltsortes konnten 980 Gramm Cannabiskraut aufgefunden und sichergestellt werden. Er zeigte sich nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Bei den umfangreichen Ermittlungen konnte ein weiterer Beschuldigter, ein 38-jähriger Mann aus 1190 Wien, ausgeforscht werden. Der 38-Jährige wurde am 12. März 2018 am Flughafen Wien-Schwechat, bei der Einreise, über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Der Beschuldigte zeigte sich nicht geständig.

Der 40-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.