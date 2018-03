Daria Tayel schaffte es bei „The Voice-Kids“-Show auf Sat1 in die nächste Runde. Dort standen die sogenannten „Battles“ am Programm. Die junge Purkersdorferin musste mit zwei Mitstreitern gemeinsam einen Song performen und nur einer daraus kam in die nächste Runde. Und sie hatte es denkbar schwer, denn ihr Trainer Mark Foster hat sich das Lied „Jackpot“ von Rapper Cro ausgesucht – eigentlich nicht so recht das Metier von Daria. Dennoch schlug sie sich beachtlich.

„Ich möchte unbedingt zeigen, dass ich nicht nur eine kleine Maus, sondern auch ein Rapper bin“, zeigte sich Daria vor ihrem Auftritt kämpferisch. Sie bekam es in ihren Battles mit Shayan und Jonah zu tun, die ihrerseits mit Rap-Songs in die nächste Runde gekommen sind.

Daria steckte aber nicht den Kopf in den Sand und holte alles aus sich heraus. Dafür sorgte nicht nur Mark Foster, sondern auch der Extratrainer Michael Patrick Kelly von der Kelly Familiy. Der räumte der Purkersdorferin gute Chancen ein: „Daria hat eine große Ausstrahlung.“

Und dann legte sie auch schon los. Sie überzeugte nicht nur mit ihrem selbstbewussten Auftritt, sondern auch mit quicklebendigem Gesang und tänzerischen Einlagen.

Daria brillierte auch als Rapperin

Die beiden Jungs waren natürlich in ihrem Metier und waren für die Purkersdorferin auf der Bühne eine denkbar große Konkurrenz. „Jackpot wird schnell gesungen, darin wird schnell gerappt, das ist ein schwieriger Song“, gab auch Mark Foster zu verstehen.

Der Juror Max Giesinger attestierte Daria in seinem Urteil „eine große positive Verrücktheit, etwas Cooles mit einer großen Performance.“ Nena äußerte sich auch über die Purkersdorferin: „Eine Perfomance wie ein knallbunter Flummi. Daria, du hast uns deine Verrücktheit heute gezeigt, das finde ich ganz super.“

Am Ende durfte Mark Foster nur einen Nachwuchskünstler mit in die nächste Runde nehmen: „Ich bin megastolz, Daria, du hast den Laden im Griff.“ Er entschied sich dann aber doch für Jonah.