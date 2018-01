Es gibt viel, worüber sich die Purkersdorfer gerne in die Haare kriegen, doch bei einem Thema sind (fast) alle einer Meinung – der neue Hauptplatz ist voll gelungen. Vor allem die Wasserfontäne mit dem dazugehörigen Wassersspiel erfreut sich größter Beliebtheit. Nun wurde das Stadterneuerungsprojekt bei einem landesweiten Wettbewerb sogar ausgezeichnet.

Unter 68 eingereichten Projekten führte das Purkersdorfer Projekt die Stadtgemeinde sogar aufs Stockerl. Bronze ist es geworden, das Stadtrat Harald Wolkerstorfer, Gemeinderat Stefan Steinbichler und Bürgermeister Karl Schlögl im Zuge einer Veranstaltung im Sitzungssaal des Landhauses in St. Pölten feierlich übergeben wurde.

Hauptplatz-Projekt in internationalen Bewerb?

Purkersdorf hatte für die Kategorie Zentrumsentwicklung eingereicht, bei der es um Belebungsmaßnahmen alter Ortskerne sowie die zeitgemäße Gestaltung von Freiräumen ging. Einen großen Anteil am Erfolg hatte auch Daniel Brüll, der als Stadterneuerungsbetreuer mit Purkersdorf eines seiner ersten Projekte durchführte.

Die Einreichungen wurden nach ihrer Originalität, dem Grad der Bürgerbeteiligung und ihrer Nachhaltigkeit von einer bunt zusammengesetzten Jury bewertet. „Unser Projekt war schon wirklich gut und die Auszeichnung freut uns“, sagt Karl Schlögl in einer Stellungnahme. Das Siegprojekt erhielt die Stadtgemeinde Waidhofen an der Ybbs. Sie wird Niederösterreich nun auch beim Europäischen Dorferneuerungswettbewerb vertreten. In diesem Zusammenhang gibt es Überlegungen, Purkersdorf beim nächsten Projektwettbewerb in zwei Jahren ins Rennen zu schicken.