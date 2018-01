Ebbe im Geldbörserl .

„Einen Hunderter hab’ ich ihr geborgt, den wollte sie mir an meinem letzten Arbeitstag in einem Kuvert in mein Fach legen. Ein Kuvert hab’ ich bekommen, da war aber nur ein Zettel drin, auf dem stand: „Ich wünsch dir alles Gute!“ Und Herzerl waren drauf. Geld war keines drin“, sagt ein Zeuge im Prozess gegen eine 29-Jährige aus Purkersdorf.