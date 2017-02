Wer stillschweigend Gutes tut, hat es verdient, dafür auch einmal Anerkennung zu erfahren. Deswegen entschieden sich die Liste Baum und Grüne, den ersten Ehrenpreis für Zivilcourage zu vergeben. Dabei wurden Personen geehrt, die in der Flüchtlingshilfe besonders engagiert waren.

Prämiert wurden Gerty Schabas und Eva Richlik, die Deutschkurse anbieten und abhalten. Lernhilfe-Kurse oder ein Welcome Café organisierten Anni und Erwin Zilka in der freien evangelikalen Kirche. Außerdem zeichnen sie für die Kleiderkammer verantwortlich.

Ebenfalls geehrt wurde die Ärztin Karin Tschare-Fehr. Immer wieder verbringt sie Zeit an den Grenzorten, wo Flüchtlinge nicht mehr weiter gelassen werden – erst an der österreichisch-ungarischen Grenze, jetzt an der EU-Außengrenze in Griechenland. Dort versorgt sie Verletzte und Kranke. Weiters organisiert sie regelmäßig Hilfslieferungen zu den Flüchtlingslagern in Griechenland.

Robert Glattau setzt sich dafür ein, dass Flüchtlinge als Schülerlotsen eingesetzt werden (die NÖN berichtete). Zum aktuellen Stand der Dinge verrät er: „Alles ist auf Schiene, der Bürgermeister unterstützt die Bestrebungen.“ Nun steht die kostenlose Einschulung der Flüchtlinge durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit an. Was Glattau besonders freut, die jungen Lotsen – die voraussichtlich bei der Bank Austria Kreuzung eingesetzt werden – sprechen schon hervorragend Deutsch.

Prämierte stehen für ihre Sache ein

Was Grünen-Stadträtin Christiane Maringer bewundernswert findet, die Geehrten stellten trotz aller Widerstände klar, dass es Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. „Auch wenn der Nachbar vielleicht blöd redet oder Anfeindungen passieren, diesen Leuten liegt ihre Sache am Herzen“, betont die Grünen-Chefin Purkersdorf. Teilweise hätten sie durchaus negative Erfahrungen machen müssen, doch davon ließen sich die sechs Prämierten nicht unterkriegen. Mahringer betont: „Das ist, wofür Zivilcourage steht.“