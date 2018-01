Geschockt ist eine Purkersdorferin aus der Hardt-Stremayer-Gasse. Unbekannte Täter hatten sich zu der Wohnhausanlage Zutritt verschafft und knackten durch Aufbrechen des Schlossblechs die Wohnungstür der Dame. Brisantes Detail: Während die zwei un bekannten Täter die gesamte Wohnung durchsuchten, schlief die Wohnungseigentümerin nebenan.

Die beiden Einbrecher wurden schließlich von Verwandten der Pensionisten, die in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnen, bemerkt. Als sie am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden unbekannten Täter. Sie konnten 200 Euro an Bargeld erbeuten und liefen zu Fuß in Richtung Linzer Straße. Eine sofort eingeleitete Intensivfahndung mit mehreren Polizeistreifen unter Beiziehung von zwei Diensthundestreifen verliefen ergebnislos. Am Tatort konnten verschiedene Spuren sichergestellt werden. Deren Auswertung läuft derzeit noch.