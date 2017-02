Purkersdorf

Hans Hölzel, besser bekannt als „Falco“, wäre am 19. Februar 60. Jahre alt geworden. Am 6. Februar 1998 starb er in der Dominikanischen Republik bei einem Autounfall.

Rudi Dolezal mit dem Schauspieler Axel Herrig, der im Film Szenen als Falco nachstellt. | Privat

Langjähriger Weggefährte und Regisseur all seiner Musikvideos, Rudi Dolezal, widmet ihm seine letzte ultimative Falco-Dokumentation mit neu gedrehten Interviews.

Zwei unterschiedliche Personen

„Hans Hölzel und Falco waren zwei unterschiedliche Personen. Hölzel war der Mensch, der die Kunstfigur Falco erschaffen hat“, erinnert sich Dolezal. Sein langjähriger Freund beschreibt ihn als liebenswürdigen, netten, zuvorkommenden, intelligenten und belesenen Menschen. „Der Falco war meistens ein Arschloch“, fügt Dolezal hinzu.

Hans Hölzel hat diese Figur als Barriere gegenüber dem Showgeschäft kreiert. „Er wollte sich in dem Geschäft nicht verletzen lassen“, so Dolezal. Für den Film hatte er Zugang zu den authentischen persönlichen Tagebuchnotizen von Hans Hölzel, die bis wenige Tage vor seinen Tod reichen.

Schauspieler stellt Falcos Szenen nach

Dolezal bedauerte es, manche Szenen in vorangegangenen Projekten nicht mit einem Falco-Darsteller nachstellen zu können. Schließlich lernte er den deutschen Schauspieler Axel Herrig kennen. Zusätzlich, lernte er auch jemanden kennen, dessen Stimme jener von Falco sehr ähnelte, um Tagebuchnotizen nachsprechen zu können. „So, dass sogar ich geglaubt habe, das ist er.“ Es haben einige Faktoren mitgespielt, die Dolezal davon überzeugt haben, noch einen letzten ultimativen Falco-Film zu machen.

Auf die Frage, welche künstlerischen Wege Falco eingeschlagen hätte, würde er noch leben, sagt Dolezal: „Ich glaube, dass er auf jeden Fall noch Musik gemacht hätte. Er hätte bestimmt etwas gemacht, mit dem man nicht rechnet. Er wollte auch immer als Poet anerkannt werden.“ Der Film läuft am 17. Februar um 20.15 Uhr auf Puls 4 und am 19. Februar um 20.15 Uhr auf Kabel 1.