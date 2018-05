Die NÖN-Trendexpertin traf den Gablitzer Comedian Jack Nuri zum lustigen Fashiontalk. Der gebürtige Türke, der in Wien Ottakring aufgewachsen ist, kam durch seinen Job als KFZ Meister zum Kabarett. „Die beste Geschichten kommen aus der Werkstatt“, verrät der smarte Wahl-Gablitzer.

Seit einigen Jahren ist er sehr erfolgreich mit seinen Programmen in ganz Österreich unterwegs, das dritte Buch ist gerade erschienen, und regelmäßig hält er Vorträge an Schulen: Ein Multitalent mit Witz und Humor.

„Ich bin ein untypischer Türke. Ich liebe wandern und ich hasse grillen.“ Comedian Jack Nuri

Modisch ist Jack Nuri, der eigentlich Nuri Özkan heißt, bereits angekommen: Jeans, Schwarzes Shirt, coole Sneakers und eine Mütze. Dann fühlt sich Nuri richtig wohl und kann auf der Bühne alles geben.

„Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber auch ich habe mal in einer Nobelboutique in Wien gearbeitet“, und sogar sehr erfolgreich. Die Damen genossen seine lustige Verkaufsart. Wenn Nuri selbst shoppen geht, kann er schnell den Verkäufer auf die Probe stellen.

| NOEN

„Ich bin mehr der praktische Typ. Wenn mir eine Hose gefällt, dann kaufe ich diese gleich mehrmals in unterschiedlichen Farben“, so Nuri. Macht Sinn.

Zum Geburtstag bekommt er meistens Mützen geschenkt, seine Freunde kennen seinen Kleidungstil sehr gut. „Ich bin ein untypischer Türke. Ich liebe wandern und ich hasse grillen“ sagt Nuri frech. Beim Wandern, wo er tolle Sport- und auch Freizeitklamotten trägt, kann er richtig abschalten und Platz für Neues schaffen. Wichtig dabei: auch hier stylisch und mit dem richtigen Gang unterwegs sein.

Voller Körpereinsatz für ganz viel Schmäh

In seiner Autowerkstatt in Wien Ottakring trifft man Nuri im ölverschmierten Blaumann an, abends auf der Bühne mit Mütze und körperbetonter Klamotte.

Jack Nuri widmet viel Zeit seinem Körpertuning. „Ich brauche viel Kraft auf der Bühne, ich lebe meine Programme“, dazu braucht der smarte Comedian dreimal die Woche ein Training im Fitnesscenter.

„Ich bin modisch sehr offen, nur eines kann ich nicht sehen: zu enge Kleidung, denn der Bauch wird nicht kleiner bei zu enger Mode“, lacht der Comedian.

Mit seinem Programm „Der Mann mit Migrationsvordergrund“ unterhält Jack Nuri am Samstag, 19. Mai, live im Wiener Orpheum.