Die Stadtgemeinde Purkersdorf hat in etwa 25 Millionen Euro an Schulden. Ein großer Teil davon, etwa 19 Millionen, wurde in Fremdwährungskrediten aufgenommen. Bürgermeister Karl Schlögl hat in vergangenen Gemeinderatssitzungen stets davon gesprochen, sich in Bezug auf die sogenannten „Franken-Kredite“ ganz nach dem Land Niederösterreich zu richten. Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko kündigte nun einen Ausstieg aus dem Frankenkredit bis zum Jahr 2023 an. Schlögl will Wort halten und Purkersdorfs Kredite ebenfalls Schritt für Schritt reduzieren.

Land Niederösterreich und Purkersdorf schwer vergleichbar

Die Art der Kredite zwischen jenem des Landes Niederösterreich und jenem von Purkersdorf sind nur schwer vergleichbar. Verzinsung und Laufzeit sind unterschiedlich. Dennoch will Schlögl in der nächsten Gemeinderatssitzung (19. Juni, 19 Uhr) einen Vorschlag einbringen, Frankenkredite mit Null-Prozent-Verzinsung umzuschulden.

„Das wollen wir entweder in der zweiten Hälfte 2018 oder in der ersten Hälfte 2019 machen“, so Schlögl. Dabei handelt es sich aber nur um einen geringen Teil der Schuldenlast (etwa drei Millionen Euro). Die restlichen 16 Millionen haben, laut Schlögl, eine Verzinsung von 0,5 Prozent und sollen vorerst noch nicht umgeschuldet werden. „Wir müssten dann etwa jährlich 250.000 Euro mehr Zinsen zahlen“, rechnet Schlögl vor.

Josef Baum ist für kompletten Ausstieg

Die WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf) haben ebenfalls noch Franken-Kredite. „Diese sind allerdings so gering, dass hier eine Umschuldung gar keinen Sinn macht“, so Schlögl. Politik-Rückkehrer Josef Baum fordert: „Der derzeitige Euro-Franken-Kurs bietet ein günstiges Fenster dafür, dass sich Purkersdorf aus der Spekulation mit den Frankenkrediten verabschiedet.“ Purkersdorf gehöre zu den wenigen Gemeinden, die höchste Anteile in der Verschuldung mit Franken haben. „Der Franken könnte noch weiter fallen und wir könnten noch besser aussteigen.

Das ist aber etwas, was nicht vorherzusehen ist“, ist sich Baum der Kursflexibilität des Schweizer Franken bewusst. „Es ist daher eine philosophische Frage. Sollen wir weiter spekulieren oder nicht“, ergänzt Baum. Trotzdem spricht er sich für einen Ausstieg aus. „Die Gemeinde soll nicht spekulieren, sondern einen finanziell stabilen Rahmen schaffen“, so Baum. Laut Baum bestehe nämlich die Tendenz, dass der Franken wieder einen höheren Kurs erreichen könnte.