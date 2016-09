Purkersdorf

Irgendetwas kam einer Purkersdorferin seltsam vor, als sie mit ihrer Tochter in die Tiefgarage in die Wienzeile fuhr und im Auto ihrer Nachbarin Jasmin Orman einen ihr unbekannten Mann sah. Also beschlossen die beiden, der Fahrzeughalterin Bescheid zu sagen – damit dürften sie verhindert haben, dass das Auto gestohlen wurde. „Ich habe mich sehr oft bedankt, ich bin so froh, dass es bei uns so eine gute Gemeinschaft gibt“, sagt die Purkersdorferin und freut sich, dass sie so aufmerksame Nachbarn hat.

Nachdem die Nachbarin ihr Auto in der Garage abgestellt hatte, ging sie mit ihrer Tochter unauffällig an dem Wagen von Jasmin Orman und dem ihnen unbekannten Mann vorbei und läutete bei ihr an: „Meine Nachbarin fragte mich, ob ich den Mann kenne, der gerade in meinem Auto sitzt“, erinnert sich die 25-Jährige. Da sie das nicht für möglich hielt, beschloss sie, mit ihrem Hund nachschauen zu gehen. „Mein Hund kann auf Kommando bellen, also habe ich ihn vorgeschickt“, so Orman, die, als sie zu ihrem Auto kam, niemanden mehr sah – außer, dass gerade das Tor der Tiefgarage zuging.

Das Auto war aufgesperrt, der oder die Täter dürften die Elektrik manipuliert haben, sodass sie das Auto leicht stehlen hätten können – wären nicht ihre Nachbarn gewesen. Gleich darauf informierte Orman auch die Polizei. Die Beamten bestätigten, dass vermutlich Profis am Werk waren und den Funk abgefangen hatten. „Die Ermittlungen dazu laufen“, informiert die Exekutive.