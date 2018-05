Traude Eripek hat so viele Funktionen, diese aufzuzählen würde sich vermutlich in keinem Artikel ausgehen. In der Stadtgemeinde war eine ihrer höchsten Funktionen nach jahrelanger Tätigkeit im Gemeinderat, die der Bürgermeisterin. Vor einiger Zeit ist sie auch als erste Frau Ehrenbürgerin geworden.

Nun folgte die nächste hohe Auszeichnung. Das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich. „Ich bin selten sprachlos, aber in diesem Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte“, erinnert sich die überraschte Traude Eripek, die zuvor nichts von der Auszeichnung geahnt hatte. Offiziell war sie zum 85. Geburtstag von Karl Blecha geladen. Dann wurde sie auf die Bühne gerufen, alle ihre Funktionen aufgezählt. „Ich habe die Auszeichnung für meine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit im sozialen Bereich bekommen“, sagt Eripek. Diese sind bei Traude Eripek sehr viele an der Zahl.