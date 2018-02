Am Anfang war die Ziehharmonika – zumindest beim kindlichen Wolfgang Grünzweig. Seine Mutter habe ihm dieses Instrument nahe gelegt, sagt er heute. Mit dem Beginn der Pubertät griff Grünzweig zur Gitarre und ließ sie bis heute nicht mehr so richtig los. Und das ist gut so, am Donnerstag, dem 22. Februar, präsentiert er mit seiner Band „gruen2g“ seinen neuen Tonträger „geht net – gibt’s net“.

In einer leicht veränderten Formation ging es für gruen2g dieses Mal ins Studio. „Ich habe mich mit Roland Bohunovsky getroffen, und wir haben sofort gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Da er auch noch dazu Keyboard spielt, haben wir ihn sofort in die Band aufgenommen, und das war eine richtige Entscheidung“, erzählt Wolfgangg Grünzweig. Mit dabei sind ebenfalls noch Sohnemann Jakob Grünzweig am Schlagzeug sowie Georg Berner am Bass. „geht net – gibt’s net“ ist laut Wolfgang Grünzweig etwas ruhiger als die Platten davor: „Es steht aber nach wie vor Rock im Vordergrund, aber mit einer guten Portion Funk dazu.“

Die Augen von Wolfgang Grünzweig strahlen bei dem Thema und genau das ist das Entscheidende, was auch die neue Platte ausmachen soll.

Frischer Austropop made in Purkersdorf

„Ich will noch nicht aufhören. Es ist noch so viel in mir, das unbedingt musikalisch heraus muss. Ich bin für alles offen und sogar noch bereit auf großen Bühnen zu spielen“, sagt Grünzweig. Davon kann er im wahrsten Sinne und zurecht ein Liedchen singen, schließlich war er einer der Mitglieder der Chefpartie, und zwar jener von Ostbahnkurti.

Mit der neuen Platte beweist Grünzweig mit „gruen2g“, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Ganz im Gegenteil, die Musik ist frisch und made in Purkersdorf. Ein Muss für jeden Austropop-Fan.