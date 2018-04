War es Langeweile in den Ferien, Übermut oder vielleicht eine Mutprobe unter pubertierenden Jugendlichen? Dumm war es auf jeden Fall, jemanden mit einem Messer zu bedrohen und auch noch fremdes Eigentum zu beschädigen. Unerkannt blieben die Taten jener fünf 12- bis 14-jährigen Jugendlichen aus Wien, die sie am Dienstag der Vorwoche angestellt hatten, jedenfalls nicht. Sie wurden bei ihrem Vandalenakt beobachtet und konnten ausgeforscht werden. Allerdings wurde die Drohung noch nicht angezeigt.

Noch keine Anzeige: „Bitte melden“

Doch nun der Reihe nach: In der Vorwoche wurde die Bronzestatue von Leopold Mozart am Hauptplatz mit Brachialgewalt aus der Verankerung gerissen. Diese war erst gegen Ende des Vorjahres aufgestellt worden. Die Gedenkstätte zeugt von der letzten Begegnung von Wolfgang Amadeus mit seinem Vater Leopold. „Leo wurde von Jugendlichen sabotiert“, ärgerte sich auch Stadtrat Harald Wolkerstorfer über die sinnlose Aktion.

Stadtrat Harald Wolkerstorfer und ein Mitarbeiter des Bauamtes wollen dem schrägen Mozart neuen Halt verleihen. | privat

Die Vandalen, die mit dem Zug nach Purkersdorf kamen, konnten schließlich überführt werden. Bei der Einvernahme zeigten sie sich geständig und verrieten auch noch etwas mehr, was sie angestellt hatten: Vor ihrer Beschädigungsaktion am Dienstag, 27. März, sollen sie gegen 16 Uhr an der Bushaltestelle in der Kaiser-Josef-Straße in Purkersdorf einen 10- bis 12-Jährigen mit einem Messer bedroht und von ihm Geld gefordert haben.

„Da durch das Opfer aber bis dato keine Anzeige erstattet wurde, bitten wir, dass er sich bei uns meldet“, hofft ein Polizist. Hinweise an die Polizei Purkersdorf unter 059133/3233.