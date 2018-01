Die Nerven liegen blank, wenn die Tür ins Schloss fällt, der Schlüssel aber noch im Haus oder in der Wohnung ist. Und wenn dann niemand in der Nähe ist, der einen Ersatzschlüssel hat, bleibt wohl nur mehr die Hilfe von einem Aufsperrdienst. So erging es vor Kurzem auch einer jungen Purkersdorferin. Im Internet machte sie sich in ihrer Notsituation auf die Suche nach einem Anbieter und rief eine 0800er-Telefonnummer an. Binnen kürzester Zeit kam ein hilfsbereiter Mann und sperrte die Tür wieder auf.

0800er-Telefonnummer in Notfallsituation gewählt

Was dann geschah, kann die junge Frau noch immer nicht fassen: Der Mann verlangte 1.070 Euro für das Aufsperren der Tür, an der er noch dazu mehr Schaden als notwendig gemacht hatte.

Für Aufsperrdienst genau recherchieren

Die Purkersdorferin bezahlte, erstattete aber im Nachhinein Anzeige. „Das war reine Abzocke“, warnt ein Polizist, eine 0800er-Nummer eines Aufsperrdienstes anzurufen. Wichtig sei, auch wenn es eine Notsituation ist, die Nerven zu bewahren und genau zu recherchieren und einen Aufsperrdienst in der Nähe (mit Festnetznummer) anzurufen. Auch wenn der Schlüsseldienst bereits da sei, und dann viel zu viel Geld verlange, sei es wichtig, nicht zu bezahlen und gleich die Exekutive einzuschalten. Die Ermittlungen laufen.