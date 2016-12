Öfters liegt sich ein Pärchen aus Purkersdorf in den Haaren. Nach einem Disput zeigten sie sich in der Hitze des Gefechts bei der Polizei gegenseitig an. Wechselseitige Körperverletzung wird nun vorgeworfen im Prozess am Landesgericht St. Pölten.

Dass seine Lebensgefährtin ihn im Streit mit einem WC-Spray angesprüht, eine Kaffeetasse auf seinem Kopf zertrümmert und ihn mit Wasser übergossen habe, erzählte der Mann vor Ordnungshütern. Was er angestellt hat? Dazu schweigen beide im Prozess. Aussagen muss das Paar auch nicht. „Wenn Sie noch Lebensgefährten sind, können Sie sich einer Zeugeneinvernahme entschlagen. Einvernommen werden Sie beide auch als Beschuldigte. Auch in diesem Fall müssen Sie nichts sagen“, teilt der Richter dem Paar mit.

Für die Frau steht sofort fest. „Ich entschlage“, meint sie. Und erklärt: „Zwei Wochen lang mussten wir uns trennen wegen einer Wegweisung, jetzt sind wir wieder Lebensgefährten.“ In Schweigen hüllt sich dann auch ihre bessere Hälfte. Ihre Aussagen bei der Polizei kann der Richter somit nicht verwerten, er spricht beide frei.

Eines gibt er aber mit. „Es steht Ihnen zu, dass Sie die Sache unter sich ausmachen. Aber wenn ich in Ihre Vergangenheit blicke und Sie nicht an Ihren Problemen arbeiten, dann ist der nächste Konflikt vorprogrammiert“, sagt er. Und warnt: „Überlegen Sie, ob Sie das nächste Mal zur Polizei gehen.“