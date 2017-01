Viele Menschen dürfte es in Purkersdorf nicht geben, die Helmut Tschellnig nicht kennen. Den einen ist er durch seine langjährige musklaische und theatralische Bühnenpräsenz ein Begriff, den anderen durch seine ausgefallenen sportlichen Aktivitäten und Leistungen. Letztere will er demnächst auch seinem Publikum in Buchform näher bringen. Mit der NÖN sprach er über seine Pläne.

„‘Lebe deinen Traum‘ soll es heißen und es gibt schon einige interessierte Verlage“, verrät Tschellnig über sein Buch. Darin will er die Faszination, Herausforderungen und Qualen bei seinem Extremsport schildern. Tschellnig schaffte es im Vorjahr, 1.000 Fußkilometer in der Wüste zurückzulegen. Insgesamt war es sein vierter „Marathon“, wie er es nennt. Der Begriff kommt dem aber bei weitem nicht nahe. Immerhin heißt es innerhalb eines Bewerbes 250 Kilometer am Stück durch die heißesten Flecken der Erde zu bewältigen. „Die Wüste ist meine absolute Leidenschaft. Das Kapitel ist aber jetzt abgeschlossen“, so Tschellnig.

Patagonien als nächstes Ziel

Nun sollen es die Berge sein. „Im Herbst werde ich nach Patagonien reisen. Dort steht mir ein 250 Kilometer-Lauf in den Anden bevor“, gibt er über seine neuesten Pläne Aufschluss. Derzeit trainiere er Grundlagen-Ausdauer dafür. „Jeden Tag renne ich mindestens zwei Stunden in unserer Gegend herum“, so Tschellnig. Dabei trainiert der selbsternannte Kabaretteur aber nicht nur seine Muskeln, sondern er spricht seine Theatertexte.

„Im Sommertheater werde ich dieses Mal in der Rolle des Captain Hook in der Inszenierung des Peter Pan zu sehen sein. Die Trainingszeit nutze ich dazu, den Text einzustudieren“, erklärt Tschellnig. Doch auch musikalisch zieht es Tschellnig zurück auf die Bühne. „Heuer feiern wir 40 Jahre ,Die Schüttelfrost Bluesband’. Hier ist auch ein Konzert im Rahmen des Kultursommers geplant“, ist Tschellnig auch hier bewandert.

Doch Tschellnig wäre nicht Tschellnig, würde es da nicht noch etwas ganz Neues zu berichten geben. „Ich habe ein Drehbuch bei mir in der Schublade liegen. Ich soll bei einem Gruselfilm mitspielen. Doch Details dazu kann ich noch nicht verraten“, gibt sich Tschellnig geheimnisvoll.