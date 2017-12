Sie kennen sich, wohnen im selben Ort und haben eine gemeinsame „Leidenschaft“ – das Kiffen. Deswegen saßen die beiden Purkersdorfer (21 und 18) nun vor Richter Markus Grünberger auf der Anklagebank – beide Fälle wurden getrennt verhandelt.

Diebstahl, Raub, Sachbeschädigung und gefährliche Drohung finden sich bereits im Strafregister des 21-Jährigen – nun wurde seine Liste fortgesetzt: Gemeinsam mit Freunden hat er mehrere Male Cannabis konsumiert. Um das Gras zu besorgen, fuhr er immer wieder nach Wien. „Wir haben unser Geld zusammengelegt und ich bin einkaufen gefahren“, erklärt der Arbeitslose.

18 Monate Freiheitsentzug

Dass unter den Freunden auch einige unter 18 Jahren waren, hat ihn zu diesem Zeitpunkt wenig interessiert. „Sie wollten auch probieren“, erzählt der Purkersdorfer, der sich selbst als süchtig bezeichnet. Er nimmt eine Suchtberatung in Anspruch, auch mit seiner Bewährungshelferin trifft er sich regelmäßig. Dass sich der 21-Jährige geständig zeigte, wertete Richter Markus Grünberger als Milderungsgrund. Die Vorstrafen, die offene Probezeit und die Tatsache, dass die Konsumenten unter 18 Jahre alt waren, wurden allerdings erschwerend gewertet. Der Purkersdorfer wurde schließlich zu 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die Probezeit auf fünf Jahre verlängert. „Wenn die Voraussetzungen passen, können Sie statt der Haft eine Therapie machen“, stellte der Richter in Aussicht. „Reißen Sie sich zusammen“, gibt er dem 21-jährigen mit auf den Weg.

Richter zeigt die „gelbe Karte“

„Kiffen ist strafbar, auch wenn es viele nicht glauben wollen“, klärte Richter Markus Grünberger auch den 18-jährigen Purkersdorfer auf. Auch er hat gemeinsam mit Freunden in Purkersdorf Cannabis konsumiert. Eingekauft wurde auf der Hütteldorfer Straße in Wien, das Geld dafür hat die Clique zusammengelegt. In der Runde waren ebenso Jugendliche unter 18 Jahren dabei. „Ich dachte nicht, dass das so schlimm ist“, zeigt der 18-Jährige Reue.

Er ist laut Jugendgerichtshilfe psychisch vorbelastet und derzeit in einer angespannten Wohnsituation. Auch familiär laufe es derzeit nicht gut, erzählt er. Der 18-Jährige hat aber konkrete Berufsaussichten: „Ich möchte Gärtner werden.“ Dafür habe er schon einige Versuche unternommen, bislang sei es aber noch zu keinem Arbeitsverhältnis gekommen.

Für seine Tat setzt es fünf Monate bedingte Freiheitsstrafe mit einer Probezeit von drei Jahren. Zudem wird ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, auch eine Suchtberatung muss er in Anspruch nehmen und das Gericht darüber informieren. „Das war jetzt die gelbe Karte“, erklärt der Richter dem Purkersdorfer und appelliert an seine Vernunft, nichts mehr zu rauchen oder straffällig zu werden. Nicht rechtskräftig!