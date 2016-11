Kindergärten sind für erhaltende Gemeinden, wie Purkersdorf, teuer. So zahlt die Stadtgemeinde derzeit jährlich 1,2 Millionen Euro. Durch eine Änderung des Kindergartengesetztes im NÖ Landtag, könnte das für die Stadtgemeinde künftig noch teuerer werden. „Das Gesetz bringt mehr Autonomie für Gemeinden“, rechtfertigt Karl Fritthum, Mitarbeiter der Abteilung Kindergärten im Amt der NÖ Landesregierung. „Unter diesem Deckmantel werden Gemeinden nur noch mehr Kosten aufgedrückt“, kontert Bürgermeister Karl Schlögl.

Gemeinden können die Tarife nun selbst festsetzen

Die Änderung betrifft nicht den herkömmlichen Kindergarten in der Zeit von 7 bis 13 Uhr, der bleibt nach wie vor kostenlos. Nur für die Betreuungszeiten vor 7 und nach 13 Uhr wurde eine neue Regelung gefunden. Diese besagt, dass der Mindestbeitrag von 50 Euro pro Monat eingehoben werden muss und bis zur Kostendeckung erhöht werden kann. Bisher waren das maximal 80 Euro. „Die Gemeinden können die Tarife nun selbst festsetzen und sind so unabhängiger, bei gleichzeitiger Verwaltungsreduktion,“ ist Fritthum überzeugt.

In sozialen Härtefällen könne der Mindestbeitrag von 50 Euro auch unterschritten werden. Faktoren sind bestimmte Einkommensgrenzen, Mehrkindfamilien, Alleinerzieher, Arbeitslosigkeit und Ähnliches. „Für die Differenz kam bisher das Land Niederösterreich auf. Diese Kosten werden aber nun ebenfalls die Gemeinden zu berappen haben“, ärgert sich Schlögl.

Schlögl: "Die Kosten werden steigern"

Die Gemeinden müssen nun eine Beitragsregelung fassen, die den Tarif für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen festlegt. Für Bürgermeister Karl Schlögl bringt das allmählich das Fass zum Überlaufen: „Im Bund wurde eine Kindergartenmilliarde versprochen. Davon ist man, zumindest durch Gesetzesänderungen im Land Niederösterreich, weit entfernt“, so Schlögl. Bereits im Vorjahr wurde die Förderung von Stützkräften und Betreuerinnen in Kindergärten gekürzt und heuer die Mitfinanzierung eines Native-Speakers im Kindergarten durch das Land gestrichen. „Es wurde seitens des Landes viel Geld in die Ausbildung von Pädagogen in Englisch investiert. Eine Förderung für Native Speaker, falls überhaupt welche da waren, ist deshalb nicht mehr nötig“, rechtfertigt Fritthum.

Für Schlögl steht jedenfalls fest, dass die Kosten steigen werden. „Die müssen nun entweder von den Eltern oder den Gemeinden getragen werden. In Purkersdorf wird es sicher zu keiner Tariferhöhung vor September 2017 kommen“, verspricht Schlögl.