Vieles, was die 60er Jahre verkörpert, ist auf dem Coverbild der legendären Woodstock-Platte verewigt. Darauf steht ein Pärchen eng umschlungen in eine Decke gewickelt, mitten in der Szenerie dieses Musikfestivals. Die beiden heißen Bobbi und Nick Ercoline und spielen im neuen Projekt des Purkersdorfer Filmemachers Rudi Dolezal eine wichtige Rolle. „Ich habe sie ausfindig gemacht und sie interviewt“, ist Dolezal stolz. Obendrein lud er zum Filmdreh in sein Haus im Wienerwald, die NÖN war mit dabei.

Markus Freistätter, Marianne Sägebrecht, Erik Schinegger, Regisseur Reinhold Bilgeri mit Cinema-Paradiso-Chef Alexander Syllaba bei der Premiere von Erik/Erika in St. Pölten. | NOEN, Beate Steiner

Dolezal erlangte vor allem durch seine Interviews und Reportagen über Musikgrößen dieses und des vergangenen Jahrhunderts Weltberühmtheit.

Berühmtheiten erzählen über persönliche Zeit

Für ein neues Projekt mit dem Arbeitstitel „Decades/Dekaden“, das für den Privatsender ServusTV aufgezeichnet wird, begibt er sich auf Zeitreise. Vorerst in die 60er und 70er. „Dabei geht es überhaupt nicht darum, was ich gemacht habe, sondern um Persönlichkeiten aus den verschiedenen Jahrzehnten, die ich interessant finde“, erklärt Dolzeal seinen Zugang. Die Personen, die Dolezal dabei auswählte, sind nicht ausschließlich aus der Musikszene. So hat etwa Fußballer Hans Krankl seinen Auftritt: Er stieg durch das Spiel gegen Deutschland in Cordoba zur Ikone auf. Oder auch der Ausschluss von Karl Schrank von den Olympischen Spielen in Sapporo und der Empfang für ihn in Wien.

Milica Thessink und Dagmar Koller nahmen Platz auf der berühmten roten Couch von Rudi Dolezal und sprachen über ihre persönlichen 60er und 70er Jahre. | NOEN, Ernst Jauck

Schriftsteller wie Peter Turrini, der in den 70ern mit Rozznjogd für Furore sorgte, Michael Köhlmeier und Robert Menasse sind ebenso dabei wie die Journalisten Rudolf John, der mit Bundeskanzler Fred Sinowatz durch ganz Österreich gefahren ist und Frido Hütter.

„Jeder hat interessante Sachen zu sagen, die man noch nicht weiß. Diese Personen muss man verewigen.“ Rudi Dolezal

„Ich bin ein großer Bewunderer von Dagmar Koller. Sie ist einer der wenigen großen Stars, die wir in Österreich hervorgebracht haben. Sie ist eine wahre Diva. Genauso Milica Theesink“, sagt Dolezal und weist auf seine rote Interviewcouch auf der es sich die beide gerade gemütlich gemacht haben. Mit Koller gibt es eine über 35 Jahre währende Verbindung. „Helmut (Zilk, Anmerkung der Redaktion) und ich waren große Fans von Rudi. Ich habe mich sehr gefreut, als er mich zu diesem Interview eingeladen hat“, ist Koller sichtlich erfreut. Sie schätze an Dolezal, dass er seine Begabung nutzt, um Musik und Unterhaltung ins Fernsehen zu bringen. „Nicht nur immer diese schlechten Nachtrichten. Die will doch keiner mehr sehen“, so Koller.

Natürlich darf bei einer Dolezal-Produktion die Musik nicht zu kurz kommen

„Zu diesem Zweck besuchte ich in Amerika auch Roger Steffens. Das ist jener Mann mit der größten Reggae-Sammlung weltweit. Den geht sogar Keith Richards besuchen“, schildert Dolezal, der versucht, die Geschichten dieser Persönlichkeiten auf Film zu bannen. „Jeder hat interessante Sachen zu sagen, die man noch nicht weiß, mit einer ganz persönlichen Note. Diese Personen muss man verewigen“, erklärt Dolezal sein Projekt. Dabei spielt der Wahl-Purkersdorfer natürlich nicht nur die Rolle des Interviewers, er steuert Filmbeiträge bei, aus seinem über 40.000-stündigen Archiv von DoRo. „Dazu wird es eine sehr moderne Art von schrägen Zwischenrufen meinerseits geben. Ich weiß auch schon genau, wie ich das mache, werde es aber noch nicht verraten“, gibt sich Dolezal geheimnisvoll.

Während Dolezals Ausführungen betritt Reinhold Bilgeri den Raum. Nach einer kurzen herzlichen Begrüßung stellt er das Multitalent vor: „Das ist noch so einer, den ich klasse finde.“

Bilgeri ist nicht nur als vielseitiger Musiker bekannt, derzeit ist er wegen seiner Regiearbeit beim Film Erik/Erika in aller Munde. „Ich bin gespannt, was Rudi vorhat. Ich erwarte mir, dass er interessante Kommentare aus mir herauslockt. Die 60er und 70er waren eine Zeit, in der alles aufgebrochen ist“, sagt Bilgeri.

Sein Film Erik/Erika läuft derzeit übrigens noch im Kino, unter anderem im Cinema Paradiso in St. Pölten. „Ja, der Film ist sehr erfolgreich, wir sind sogar in zwei Kategorien für die Romy nominiert“, ist Bilgeri stolz auf sein Filmprojekt über Erik/Erika Schinegger. Decades/Dekaden von Rudi Dolezal soll im Herbst ins Hauptabendprogramm von ServusTV kommen.