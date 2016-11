Wenn Vanillekipferl- und Punschduft über den Hauptplatz weht ist klar – das Christkindl kommt bald nach Purkersdorf. Um schon so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, verwandelt sich der Hauptplatz in ein richtiges Weihnachtsdorf ab Freitag, 25. November. Um 10 Uhr wird der Eislaufplatz eröffnet und ab 18 Uhr der Christbaum vor der Pfarrkirche erstbeleuchtet.

„Weihnachten und Adventmarkt gehören einfach zusammen“, ist sich Mitorganisator Harald Wolkerstorfer sicher. Deswegen ist heuer mit zehn

Punsch-, fünf Gusto- und 20 Kunstwerkhütten ein besonders buntes Getümmel am Hauptplatz garantiert. Der vorweihnachtlichen Stimmung kann man sich bis 23. Dezember hingeben. Wer die vielen Kekserl auch sportlich abbauen will, kann gleich daneben den neu errichteten Eislaufplatz erproben.

Musikalisch durch den Advent geht es mit der Stadtkapelle mit ihrem Konzert am 16. Dezember um 19 Uhr in der Pfarrkirche sowie mit der Musikschule Wienerwald in Purkersdorf am Montag, 12. Dezember ab 18.30 Uhr im BIZ Konzertsaal.

Gesang und Tanz gibt’s am 10. Dezember, ab 16 Uhr, im Stadtsaal mit der Showdance-Gruppe „Bellarina Dance Performance“ und ihrem weihnachtlichen Stück „Der merkwürdige Adventkalender“.