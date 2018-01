In Purkersdorf spielen sich neuerdings seltsame Szenen ab. Japaner wurden zuletzt vermehrt gesichtet, ebenso eine italienische Reisegruppe. Sie halten ihre Riesenobjektive auf die neue Mozart-statue und beehren Purkersdorf mit ihrem Besuch. Ein Trend, den die Stadt und da vor allem der Verschönerungsverein nutzen und ausbauen will.

Derzeit ist von einem digitalen Mozart die Rede, der Interessierte direkt am Smartphone ansprechen soll. „Es wäre ein sogenannter Avatar, der eigens für Purkersdorf geschaffen wird und die Geschichte rund um die Szenerie der Statue erzählen soll“, malt Michael Eminger ein Bild für die Zukunft.

Purkersdorf wird zur Mozartstadt

Wolfgang Amadeus verabschiedete sich an exakt jener Stelle zum letzten Mal von seinem Vater Leopold Mozart, nachdem sie im heutigen Nikodemus ein gemeinsames Mittagessen eingenommen hatten. Dies macht Purkersdorf zur Mozartstadt. Dies wird auch auf internationalen Webseiten wie www.mozartways.com oder mozarteum.at so beschrieben.

„Wir wollen natürlich mehr daraus machen. Wir haben jetzt einmal einen Kostenvoranschlag angefordert, dann sehen wir weiter“, übt sich Kulturstadtrat und Obmann des Verschönerungsvereins Christian Matzka noch ein wenig in Zurückhaltung. Bis zum ersten Purkersdorfer Mozartfestival, am 5. Mai, soll diese neue Attraktion aber per Smartphone abspielbar sein. Außerdem sind noch weitere Projekte mit Figuren in Planung. Marie Antoinette, Chruschtschow-Kennedy, Austria 3 und einige mehr könnten bald als Kulturpfad folgen.