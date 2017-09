So begab sich Martina Reuter auf die Wies’n nach München. | NOEN

Es ist wieder einmal so weit – O’zapft is’. In München ist die Wies’n eröffnet. Mittendrin die Purkersdorfer Trendexpertin und Moderatorin Martina Reuter, die auch gleich nach den Dirndltrends Ausschau hielt. Aber auch Frisuren sind ein Thema. Von der Expertise profitieren auch die NÖN-Leser, denn in der Region gibt es auch etliche Gelegenheiten, Dirndl und Lederhose auszupacken und sich ins Geschehen werfen. Nächste Gelegenheit ist beispielsweise am Samstag, dem 30. September in der Festhalle in Gablitz.

„Für mich könnte das ganze Jahr Oktoberfest sein“, stellt Marina Reuter erfreut fest. Selbst schmiss sie sich in ihr Dirndl und ließ sich noch in Gablitz die neueste Dirndlfrisur stylen.

Midi, und die Bluse ja nicht vergessen

„Ein Trend ist klar erkennbar in der heurigen Wies’nsaison – hochgeschlossene Dirndl sind angesagt. Aufatmen also für alle die nicht so viel Holz vor der Hütte haben“, so Reuter. Ebenso in sind Stehkragen und Trachtenkleider mit langen Ärmeln.

Zuvor ließ sie sich noch in Gablitz die Frisur stylen. | NOEN, privat

„Aber keine Sorge, das klassische Dirndl mit aufregendem Dekolleté darf weiterhin stolz zur Schau gestellt werden“, beruhigt Reuter alle, die den traditionellen Stil lieben. Dabei sei aber wichtig, dass das Dirndl niemals ohne Bluse getragen wird. „Das ist die wichtigste Stylingregel bei Tracht“, so Reuter.

Die Länge ist ebenfalls beim Dirndl ein Thema – Reuter empfiehlt den goldenen Weg der Mitte: „Ganz klar, Midi. Kurze Röckchen sind definitiv passé sowie auch kurze Lederhosen bei Damen.“

Puncto Farbe sind vor allem Pastelltöne voll im Trend

„Softe Farbtöne wie Rosa, Taupe, Mint und Nude oder Grau sind angesagt. Wer auf den Oktoberfesten Trendsetter sein will, sollte von knalligen Farben, etwa Pink oder Türkis, besser die Finger lassen“, gibt Reuter einen weiteren Tipp. Wem hauchzarte Pastelltöne zu langweilig sind, könne aber weiterhin auf die Klassiker Blau, Rot und Grün setzen.

Weiters sind klassische Baumwollschürzen ein wichtiger Trend. Daneben sind Seide, Satin und Taft total in, ebenso wie Spitzenschürzen. „Wer mit seinem Look auffallen will, setzt auf Wildleder oder Denim Look – ganz nach dem Motto ,Street Style meets Trachtenmode’“, so Reuter.