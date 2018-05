Die NÖN-Styleexpertin traf Komponist und Musiker Clemens Schaller zum Fashiontalk in Purkersdorf, der perfekten Location für Schaller, denn dort ist er mit seiner Familie seit vielen Jahren zu Hause. Sogar der Proberaum, auf den er ganz stolz ist, befindet sich im Herzen von Purkersdorf.

Clemens Schaller hat einen sehr unkomplizierten Style, meistens zusammengesetzt aus Jeans, Sakkos oder witzigen Hemden. Eine Besonderheit gibt es jedoch: Der Musiker trägt immer zwei unterschiedliche Schuhe, sein Markenzeichen, das sich bei all jenen, die ihn kennen, mit der Zeit zum Kult entwickelt hat. „Wer mein Markenzeichen nicht sieht, ist farbenblind“, lacht Schaller.

Die Idee entstand durch einen Song, den der Musiker vor ein paar Jahren geschrieben und gesungen hat. „Wichtig bei meinem Schuhtick ist, ich würde niemals zwei unterschiedliche Modelle anziehen. Immer ein Modell in zwei Farben“, so der Purkersdorfer. Dabei achtet er ganz genau darauf, dass die Farben auch zusammen passen. Frauen wissen sofort, dass der Schuhschrank von Clemens enorm groß sein muss, größer als beim Durchschnittsmann. Mittlerweile sind seine Schuhe auch sein Glücksbringer geworden.

Beim Rest des Outfits nimmt Clemens Schaller gerne Stylingtipps von Martina Reuter entgegen. „Schöne Outfits schaue ich mir gerne an, ich bin auch sehr experimentierfreudig, nur Frauenkleider würde ich keine tragen“, schmunzelt der Musiker. Und dennoch: Mit Styling und Social Media habe er wenig am Hut. Andere Dinge würden ihn einfach mehr interessieren.

| NOEN

„Mode war in meinem Leben noch nie wichtig. Wenn es passt und ich mich wohlfühle beim Musizieren, dann ziehe ich es an. Doch ein Faible habe ich noch“, verrät Schaller. „Ich gehe sehr gerne zum Schneider und lasse mir meine Eigenkreation anfertigen.“ So auch das Hemd, das Schaller beim Interview trug: Der schwarze, fast schwere Brokat ist besonders und sticht heraus. Fazit der Modeexpertin: „Eigentlich ist Schaller durch und durch Modeliebhaber, er selbst sieht sich nur nicht so.“

Beim Mozartfest kam das Publikum wieder in den Genuss seines Gesangs. Er präsentierte dort seinen Heimatsong „Purkersdorf, i hab di gern“ und spielte mit der Gruppe „Tamino Blue“. Mit dabei waren natürlich auch seine verschiedenfarbigen Schuhe. „Wenn sich Clemens Schaller etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er es auch durch, sei es in der Musik oder in der Mode“, ist Reuter überzeugt. Quelle: Martina Reuter