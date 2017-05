Purkersdorf

In Rekordzeit baute Christoph Karner das ehemalige „Gentile“ in der Bachgasse um und binnen nur eines Monats eröffnete er an selber Stelle das „Bachstüberl“.

Die Erleichterung bei den Purkersdorfern war bei der Eröffnung des „Bachstüberls“ deutliche vernehmbar. „Endlich wieder ein richtiges Gasthaus, das auch über die Mittagszeit offen hat“, zeigte sich auch Bürgermeister Karl Schlögl zufrieden. Christoph Karner ist Geschäftsführer der Rathausstuben GesmbH und führt auch das „Stehbeisl“ am Purkersdorfer Hauptplatz.

"Last Minute"-Zuschlag für Neo-Wirt

„Ein echtes Gasthaus soll es sein“, berichtete er bereits vor rund einem Monat der NÖN, als feststand, dass er den Zuschlag für sein Konzept durch die Stadtgemeinde erhält. Quasi in letzter Minute konnte er als Nachmieter in den Räumlichkeiten der Stadtgemeinde gewonnen werden. „Das war ziemlich genau zwei Stunden vor Ablauf der Deadline“, schildert Karner die eher kurzfristige Entscheidung.

Innerhalb weniger Tage plante Karner-Lebensgefährtin Julia Knecizek mit ihrer Schwester Kathi die Inneneinrichtung. „Damit wollte ich nichts zu tun haben. Ich weiß, dass die beiden ein Gespür dafür haben und ich hatte absolut recht“, so Karner.

Vergangenen Freitag erfolgte bereits die Eröffnung des neuen Gasthauses in der Bachgasse.

„Ich will bescheiden bleiben und mit dem Bachstüberl ein gemütliches Gasthaus betreiben, wo sich jeder wohlfühlt“, erklärt Karner seine Ziele.

Unmittelbare Konkurrenz für sein „Stehbeisl“ sieht Karner nicht. „Das spricht ein ganz anderes Klientel an. Die einen wollen gemütlich und gut essen, die anderen wollen im Stehbeisl bis in die Nacht Party machen“, so Karner.