Was einst als Provisorium in Purkersdorf errichtet wurde, soll in Bälde ein Vorzeigeprojekt in puncto Wohnen und Gemeinschaft werden. Beim alten AHS-Provisorium soll ein dreistöckiger Wohnbau mit Dachterrasse entstehen und 32 Wohnungen Platz bieten.

Ein Teil davon wird für betreutes Wohnen zur Verfügung gestellt. „Das Provisorium war auch nur für den Zeitraum von 15 Jahren geplant. Nun liefen die Verträge aus und das Gebäude steht leer“, erklärt Sozialstadträtin Susanne Bollauf. Der Ruf nach betreutem Wohnen war auch in der Stadtgemeinde zu vernehmen. Das blieb dem Verein Volkshaus nicht verborgen, der nun einem Bauträger die Fläche angeboten hat, um diesem Ruf Rechnung zu tragen.

