Ruhig ist es geworden um Josef Baum, dessen Plattform „Liste Baum und Grüne“ im Gemeinderat noch immer seinen Namen beinhaltet. Nun will der Ökonom und Geograf wieder zurück in die Politik. Was ihm allerdings noch fehlt, ist ein Mandat.

„Ja, es stimmt. Ich habe mich dazu entschlossen, wieder in die Regionalpolitik einzusteigen“, sagt Josef Baum im Gespräch mit der NÖN. 2006 legte er freiwillig alle seine politischen Funktionen zurück. Diese übernahm dann Marga Schmidl. „Ich war einen Großteil im Waldviertel wohnhaft. Das hat sich nun wieder geändert und ich bin wieder voll und ganz Purkersdorfer“, so Baum. Die politische Entwicklung in den letzten Jahren habe ihn dazu veranlasst, wieder aktiv zu werden. „Das hat vor allem mit der Politik in Österreich und in Europa zu tun. Ich will mich wieder einbringen“, hat Baum erneut seine Motivation gefunden.

Dies bedeutet aber nicht, dass Baum gleich den Einzug in den Gemeinderat finden wird, denn in seiner Plattform Liste Baum und Grüne ist kein Mandat frei. Christiane Maringer, Marga Schmidl und Karin Erben bekleiden diese Mandate derzeit und denken nicht daran freiwillig aus dem Gemeinderat auszuscheiden: „Nach der letzten Gemeinderatswahl hat sich nicht nur die personelle Zusammensetzung der Liste geändert, sondern wir pflegen auch einen neuen, konstruktiven Stil in unserer Arbeit“, lassen sie in einer Aussendung an die NÖN wissen.

Das bringe Erfolge, wie zuletzt die Verbesserungen für Fußgängerinnen und Radfahrer in der Herrengasse/Wintergasse, die noch im Frühjahr umgesetzt werden sollen. Dies sei auch der politischen Zusammensetzung der Fraktion geschuldet. „Es wird daher, in Absprache mit den aktiven Menschen in LIB&G, keine personellen Veränderungen geben“, stellen die Mandatarinnen klar.

Josef Baum ist dies bewusst und sagt: „Ich werde mich hier sicher nicht diktatorisch verhalten.“ Gleichzeitig verweist er aber auf ein Abstimmungsergebnis einer Generalversammlung, die 18:4-Stimmen für Josef Baum ausgegangen sein soll.

Baum übt sich derweil in Geduld, die schlimmstenfalls bis zur nächsten Gemeinderatswahl im Jahr 2020 anhalten muss. „Ich kann mich auch politisch einbringen, ohne im Gemeinderat sitzen zu müssen“, sagt Baum.

Gerade in der nächsten Gemeinderatswahl sieht Baum eine große Chance für seine Liste. „Die SPÖ in Purkersdorf unter Karl Schlögl ist relativ weit nach rechts gerichtet. Die grüne Seite ist überhaupt nicht abgebildet, und genau da sehe ich enormes Potenzial“, schöpft Josef Baum Hoffnung für einen Erfolg seiner Liste bei der nächsten Gemeinderatswahl.