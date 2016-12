Purkersdorf

Die Ergebnisse der PISA-Studie sind da, und schon werden die Hände über den Köpfen zusammengeschlagen. Österreich liegt ‚nur‘ im OECD-Durchschnitt und das sei laut Bildungsministerin Sonja Hammerschmid „inakzeptabel“.

In Niederösterreich wurden 1.023 Schüler von insgesamt 39 verschiedenen Bildungseinrichtungen getestet, und zwar erstmals am Computer. Auf dem Programm standen wieder die Bereiche Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Österreichs Schüler schneiden zwar in den Naturwissenschaften durchschnittlich und in der Mathematik überdurchschnittlich ab, das Sorgenkind bleibt aber nach wie vor das Lesen. Der OECD Durchschnitt liegt hier bei 494 Punkten, während in Österreich durchschnittlich 485 Punkte erreicht wurden.

An der Purkersdorfer Mittelschule versucht man deshalb, genau hier fördernd einzugreifen. „Lesen ist eine der zentralen Grundkompetenzen, die Lernen ermöglichen und hat einen besonderen Platz im Deutschunterricht“, stellt Direktorin Margarete Koncki-Polt fest. Warum die Ergebnisse so schlecht ausfallen, sei schwierig zu erklären. Schließlich würden viele verschiedene Faktoren dazu beitragen, ob jemand ein guter oder schlechter Leser wird.

Eins stehe aber fest: Lesen sollte zu einem gesellschaftlichen Thema gemacht und gefördert werden. Hier hat Koncki-Polt konkrete Vorschläge: „Ich persönlich glaube, dass beispielsweise eine Maßnahme, Filme im Fernsehen in Originalsprache bzw. Englisch mit deutschen Untertiteln zu bringen, für die Entwicklung der Sprach- und Lesekompetenz in einem Land von Vorteil sein könnte.“

Große Unterschiede zwischen Geschlechtern

Neben dem unterdurchschnittlichen Abschneiden im Lesen sind die Geschlechterunterschiede bemerkenswert. In keinem anderen OECD-/EU-Land gibt es bei PISA einen derart großen Leistungsvorsprung von Buben in Mathematik und den Naturwissenschaften. „Das ist ein alter Streit in der Pädagogik, was ist angeboren und was kann ich fördern“, meint Gymdirektorin Irene Ille.

Sinnvoll seien gendersensible Maßnahmen, wie im Deutschunterricht die Auswahl von Lektüre, die auch für Burschen interessant ist, oder die Überarbeitung von Schulbüchern für Physik und Chemie, um vermehrt Themenbereiche für Mädchen unterzubringen. „Man darf auch zulassen, dass Mädchen und Buben sich kulturell geprägt für unterschiedliche Dinge interessieren. Ich halte alles für schlecht, was verkrampft ist, man muss sehr bedachtsam vorgehen“, so Ille. Auch Bildungsstadträtin Beatrix Kaukal meint: „Ich finde es nicht gut, so zu differenzieren. Meiner Meinung nach sollten die Vorzüge eines Kindes gefördert werden, anstatt immer die Schwächen hervorzuheben.“

Was die geplanten Förderungsmaßnahmen betrifft, warnt Ille vor Schnellschüssen: „Veränderungen im Schulwesen brauchen Zeit zu greifen und wirken sich erst später aus.“ Was sie befürwortet, ist die Stärkung der Schulautonomie, damit „wir schneller, beweglicher und schlanker“ werden. Aber: „Nur weil wir an einem Rädchen drehen, dürfen wir nicht erwarten, dass dann alles gut ist. Schulautonomie und Ganztagsschule sind nur kleine Bausteine.“