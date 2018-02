Paul Pizzera und Otto Jaus gehören derzeit zu den angesagtesten Austropoppern. Mit dem Ohrwurm „Wo forma hin, eine ins Leb’n“ waren die coolen Jungs über 23 Wochen in den Top Ten, jetzt erreichten sie mit ihrem Album den Platinstatus. Die Purkersdorfer Trendexpertin der NÖN, Martina Reuter, traf die beiden im Café Engländer in Wien, um mit ihnen über dieses und jenes zu plaudern, besonders stand aber das Thema „Mode“ im Vordergrund. Otto Jaus verriet dabei, welch großes Glück eine Weste bringen kann.

„Mir gefällt’s, ich hoff’ dem Publikum auch“

Einen eigenen Style zu haben, ist für den einen oder anderen Musiker wahrscheinlich Pflicht. Beim Erfolgsduo Pizzera und Jaus ist das nicht anders. „Für mich ist es wichtig, dass Mode cool und sportlich ist. Mein Kleiderschrank zuhause sieht äußerst ordentlich aus. Ich ordne sogar, nachdem meine Hemden frisch aus der Putzerei gekommen sind“, erzählt Paul Pizzera. Auf keinen Fall würde er kurzärmelige Hemden tragen, „die engen mich beim Singen ein und ich find den Look auch privat sehr langweilig.“

Der Lieblingslook von Jaus hat hingegen mit Aberglauben zu tun. „Da ich vom Theater und Schauspiel komme, trage ich gerne alles, was auffällt und außergewöhnlich ist. Mein Glücksbringer seit Beginn unserer Karriere, ist meine gestreifte Weste die ich sehr oft und sehr gerne trage. Mir gefällt’s, ich hoff’ dem Publikum auch“, so Otto Jaus.

Warum nicht auch beim Open Air?

Und auf die Frage, ob sich das Duo bei Videodrehs die Kostüme selbst aussucht, antwortet Jaus: „Wir arbeiten mit einem großen Team zusammen, aber klar, wir wollen mit den Kostümen und Looks und natürlich mit unseren Songs in eine andere Welt abtauchen.“ Beim letzten Video „Hooligan“ haben sich die beiden die Klamotten förmlich vom Leib gerissen, „zum Leid unserer Stylisten. In dem Raum war es sauheiß, wir konnten nicht mehr anders, zogen alles aus und drehten in unseren 80-iger Style Muskelshirts“, führt Pizzera aus.

Sneakers trägt Paul Pizzera nicht nur bei Auftritten gerne, denn sie wollen das Publikum zum Beben bringen. Offene Schuhe, mit Ausnahme von Flip Flops sind hingegen ein No-Go. „Wir beide lieben Polo Shirts, manchmal ist es schon passiert, das wir das gleiche beim Auftritt getragen haben. Egal, zwei Männer sind immer fescher als nur Einer“, scherzt Pizzera.

Natürlich wissen die beiden auch, dass ein Auftritt am Purkersdorfer Hauptplatz beim Open Air zur Krönung in der Austropop-Szene gehört. „Ja, das werden wir uns einmal ansehen“, lassen sie einen möglichen Auftritt in Zukunft vorsichtig anklingen.