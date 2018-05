Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es am Sonntagabend auf der Wiener Straße in Purkersdorf. Die Feuerwehr rückte aus, sicherte die Unfallstelle, baute den Brandschutz auf und regelte den Verkehr. Zur Rettung eines Patienten benötigten die Rettungskräfte allerdings einen größeren Zugang, also entfernten sie nach Freigabe des Notarztes die B-Säule des Fahrzeuges mittels Hydraulischen Rettungssatz.

Der Samariterbund kümmerte sich schließlich um die Versorgung der Patienten – weit hatten die Rettungskräfte diesmal nicht zum Einsatzort, der Unfall passierte fast vor ihrer „Haustür“.

Die Feuerwehr stellte die Unfallfahrzeuge gesichert ab und reinigte die Straße.